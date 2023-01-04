Даниэл Кирицэ рассказал о «комиссии» бывшего тренера «Шахтёра» Скалы за выход на поле

Румынский защитник Даниэл Кирицэ поделился воспоминаниями о том, как во времена выступлений за «Шахтёр» агент тогдашнего главного тренера «горняков» Невио Скалы требовал деньги, чтобы футболист имел игровую практику.



«Когда я подписал контракт, Рапид получил 250 тысяч долларов, а агент взял с Шахтёра 800 тысяч или миллион долларов. Из них 500 тысяч должны были быть разделены с агентом Скалы. Деньги не пошли к нему, поэтому у меня начались проблемы», – приводит слова Кирицэ FanDay.



Даниэл Кирицэ присоединился к «Шахтёру» в феврале 2002 года. Президент «горняков» Ринат Ахметов опередил «Спартак» в борьбе за игрока. Подписание футболиста одобрил главный тренер команды Невио Скала, однако после этого Кирицэ провел только один официальный матч за команду.



Скала работал в донецком клубе в 2002 году и привёл его к победе в Кубке и чемпионате Украины.