Тен Хаг: мы провели не лучший матч, временами нам просто везло

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг нашел проблемные места в игре команды после победной встречи с «Борнмутом» (3:0).



«Я доволен результатом. Однако мы провели не лучший наш матч. Нужно говорить честно: мы сыграли не умно как команда.



Мы забивали отличные голы, но временами нам просто везло. И Давид Де Хеа играл отлично. Но мы могли бы быть умнее как команда.



При счете 2:0 были большие пробелы. Иногда нам нужно придерживать мяч и понимать, когда нужно бить по воротам. Это следующий шаг.



Всегда приятно выиграть со счетом 3:0. Это была отличная игра для болельщиков. Выиграть со счетом 3:0 – всегда хорошо.



Мы должны двигаться от игры к игре. Следующая игра – кубковая. Но мы хотим побеждать в каждой игре. Такой должен быть подход», – приводит слова Тен Хага BBC.

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