«Реал» не пропустил гол в матче Кубка Испании впервые за три года.
Команда тренера Карло Анчелотти переиграла «Касереньо» (1:0) из 4-го дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Испании. Единственный гол в матче забил бразильский вингер мадридской команды Родриго.
Таким образом, мадридский клуб прервал серию из пяти игр с пропущенными голами в рамках этого турнира.
В январе 2020 года «Реал» победил «Сарагосу» со счетом 4:0. Тогда испанский клуб в последний раз не пропустил в матче соревнования.
Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков. Первой идет «Барселона» с равным показателем баллов в турнирной таблице.
Следующий матч «сливочным» предстоит провести на выезде с «Вильярреалом» 7 января.
Роналду прибыл в Саудовскую Аравию:
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