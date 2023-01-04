«Арсенал» не смог забить в первый раз в нынешнем сезоне АПЛ

Вчера, 3 января, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
Таким образом, «Арсенал» не забил в первый раз в нынешнем сезоне АПЛ. Лондонцы ранее забивали как минимум один мяч во всех 16 играх в рамках чемпионата.
В конце первого тайма игрок «канониров» Габриэл Мартинелли пришёл в штрафную гостей на розыгрыш стандарта, выиграл позицию и пробил головой — мяч прошёл в полуметре от штанги. Во втором тайме бразилец мог отличиться во второй раз. Мартинелли выскочил на подачу от угла поля и головой подрезал мяч, который пролетел рядом с дальней штангой ворот «сорок».
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 44 очка после 17 матчей. У ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», 36 баллов.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
- 4 января 2023
-
03:31
-
03:25
-
03:17
-
03:02
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:41
-
02:29
-
02:04
-
01:51
-
01:48
-
01:37
-
01:15
-
00:51
-
00:39
-
00:31
-
00:15
- 3 января 2023
-
23:56
-
23:48
-
23:27
-
23:11
-
22:45
-
22:17
-
22:00
-
21:37
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
20:54
-
20:34
-
20:30
-
20:19
-
20:17
-
20:01