«Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с подписанием Жиру

«Манчестер Юнайтед» интересовался нападающим «Милана» Оливье Жиру.
Английский клуб рассматривал вариант с подписанием форварда итальянского клуба для усиления линии атаки, сообщает The Times. Однако француз ждет предложения о продлении контракта с миланской командой.
Соглашение между нападающим и «Миланом» рассчитано до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что стороны уже договорились о продлении контракта до 2024 года.
В текущем сезоне Жиру принял участие в 13 матчах за миланский клуб во всех турнирах, забив девять голов и отдав пять результативных передач. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Франции форвард провёл шесть встреч, забил четыре гола. В финале французы уступили Аргентине в послематчевой серии пенальти (3:3, 2:4 пен.).
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