Головин включён в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.
26-летний россиянин забил единственный гол в матче против «Бреста» (1:0).
Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Самба («Ланс»), Айдара («Ланс»), Джало («Лилль»), Дансо («Ланс»), Франковски («Ланс»), Шавалерен («Труа»), Деягере («Тулуза»), Головин («Монако»), Ле Фее («Лорьян»), Бурижо («Ренн»), Опенда («Ланс»).
В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 17 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
Победа в матче с «Брестом» позволила «Монако» набрать 33 очка и подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
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