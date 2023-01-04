Мостовой рассказал о бытовых трудностях, с которыми он сталкивался в «Бенфике»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал о трудностях, с которыми он сталкивался при выступлениях за «Бенфику».



«Предоставили квартиры недалеко от «Эштадиу да Луш». Мы жили близко друг к другу с Васькой и Серёгой. Другое дело, что Юран и Кульков жили в Португалии с жёнами, а я был один. Мне приходилось немного труднее.



Ключевая трудность была в том, что очень много свободного времени было вне тренировок и мы не знали, чем себя занять. Держались вместе, куда-то ходили кушать, день и ночь проводили у океана.



Конкурентов в «Бенфике» у меня было много. На моей позиции играл бразилец Изайиш, Жоау Пинту купили, ещё и был свой воспитанник Руй Кошта. Четыре-пять человек на одну позицию, поэтому было сложно», — приводит слова Мостового Metaratings.