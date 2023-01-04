Александр Мостовой назвал игрока, которым восхищался во время игры во Франции

Экс-игрок «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбура» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своей совместной работе во Франции с будущими чемпионами мира по футболу.



«На тот момент Зинедин Зидан уже был восходящей звездой. Я его в первый раз увидел на одном из гала-вечеров по окончании сезона, на котором награждали лучших игроков. Нас из «Страсбура» тоже человек пять прилетело. Зидана в тот вечер выбрали лучшим молодым игроком лиги.



Но для меня номер один – Юрий Джоркаефф. Мы играли на схожих позициях, но будучи плеймейкером, он не только раздавал, но и по 15 голов за сезон забивал.



Ещё хорошо помню Кристофа Дюгарри, против Зинедина Зидана играл, пересекались часто с Лораном Бланом, Фабьену Бартезу я забивал, когда он за сильнейший «Марсель» играл», — приводит слова Мостового Metaratings.