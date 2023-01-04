Первый тренер Дзюбы рассказал, стоит ли игроку вновь пробовать свои силы в Турции

Первый тренер российского форварда Артёма Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал новость о том, что нападающий может подписать контракт с турецкой командой «Сивасспор». Игрок наиболее известен по своим выступлениям за питерский «Зенит».

«На турнире выпускников академии «Спартака» Дзюба был оптимистичен.

Стоит ли ему снова пробовать заиграть в Турции? На турнире Дзюба выглядел очень неплохо, мягко говоря. Артем держит себя в хорошей физической форме. Поэтому почему бы и нет?

Думаю, вот-вот мы узнаем, где Артем продолжит карьеру. Будем за ним следить, держу за него кулаки», — приводит слова Шуплякова Sport24.

34-летний Дзюба начал сезон-2022/2023 в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Артём сыграл в четырёх встречах чемпионата Турции, отметившись одним точным ударом. Последней командой Дзюбы был «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вместе с питерцами футболист стал четырёхкратным чемпионом России.