Главный тренер «Эвертона» Лэмпард: давление является частью моей работы

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что справляется с давлением, которое связано с не самыми лучшими результатами его команды в последних матчах.

В 19-м туре чемпионата Англии «ириски» в родных стенах уступили «Брайтону» (1:4). После этой встречи фанаты клуба потребовали уволить всё руководство «Эвертона», в том числе, Лэмпарда.

«К такой ситуации нужно привыкать. Давление — это часть моей работы. Все осознают, что нереально выигрывать каждые выходные. Нам необходимо стараться больше, все просто. Я — рулевой команды АПЛ. На этом посту всегда испытываешь сильное давление, — цитирует слова 44-летнего специалиста Sky Sports.

«Эвертон» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Лэмпарда 15 очков.

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