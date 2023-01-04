Геннадий Орлов: называть стадионы в честь Пеле — благородно, ведь он король футбола
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино, который попросил каждое государтво мира назвать по одной арене в честь легендарного бразильского игрока Пеле.
«Называть стадионы в честь Пеле — благородно. Он король футбола. На этот раз предложение Инфантино абсолютно верное. В России мы обязательно должны так сделать. Это дань футбольному гению. Молодые люди видели Пеле только по видеонарезкам, но все люди моего поколения, которые видели его живьем, как один говорят: Пеле пока никто не обогнал», — цитирует Орлова Sport24.
Пеле ушёл из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Король футбола является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира.
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