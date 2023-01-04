Орлов: Месси по поведению похож на Пеле

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о легендарном бразильском форварде Пеле.
«В жизни Пеле был симпатягой, чудом. Без всякой гордыни и унижения всех остальных. Он и на поле всегда был очень скромным — никогда не отвечал, когда его били по ногам, никогда не спорил с судьями. Пеле был образцом фейр-плей. Чего не скажешь про Марадону. Вот Месси по поведению похож на Пеле — да. Но только по поведению, не по игре. Месси работает одной левой, а Пеле одинаково работал обеими ногами.
Пеле играл под десятым номером. И посмотрите, кто после него брал десятки — Марадона, Месси, Аршавин, наконец. В каждой команде лучшему игроку дают десятку. Пеле настолько прославил этот номер, что все лучшие футболисты хотят на него походить. Хотя бы номером», – приводит слова Орлова Sport24.
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