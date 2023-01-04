Александр Мостовой — о «Локомотиве»: Галактионов, Петров, Сидоров — хуже уже не будет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о тренерском вопросе в московском «Локомотиве». По его словам, избавление от немецкого штаба в любом случае пойдёт московскому клубу на пользу.



«Хуже уже не будет. Куда хуже? Галактионов, Петров, Сидоров — хуже не будет. Избавились от немцев — уже хорошо», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда железнодорожников вышла в четвертьфинал Кубка России (Путь РПЛ), где в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком» (22 февраля и 1 марта).