Александр Мостовой — о «Локомотиве»: Галактионов, Петров, Сидоров — хуже уже не будет
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о тренерском вопросе в московском «Локомотиве». По его словам, избавление от немецкого штаба в любом случае пойдёт московскому клубу на пользу.
«Хуже уже не будет. Куда хуже? Галактионов, Петров, Сидоров — хуже не будет. Избавились от немцев — уже хорошо», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда железнодорожников вышла в четвертьфинал Кубка России (Путь РПЛ), где в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком» (22 февраля и 1 марта).
Комментарии
- 4 января 2023
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:11
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:19
-
08:15
-
08:10
-
07:58
-
07:46
-
07:12
-
07:05
-
06:56
-
06:27
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:31
-
03:31
-
03:25
-
03:17
-
03:02
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:41
-
02:29
-
02:04
-
01:51
-
01:48
-
01:37
-
01:15
-
00:51
Партнерский контент