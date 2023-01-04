Сборная России поздравила с днём рождения Олега Романцева

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения своего бывшего главного тренера Олега Романцева. Сегодня, 4 января 2022 года, специалисту исполнилось 69 лет.

«С днём рождения, Олег Иванович Романцев! Поздравляем легендарного тренера с 69-летием! Желаем крепкого здоровья, счастья и гармонии во всём!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, Романцев возглавлял сборную России в период с 1994 по 1996 год, а также в период с 1998 по 2002 год. Помимо национальной команды, он работал в «Спартаке» (Москва), «Динамо» (Москва), «Сатурне» (Раменское) и ряде других команд. Во времена карьеры футболиста Романцев выступал за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист».