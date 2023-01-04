Игрок «Аль-Насра» прокомментировал информацию о том, что Роналду отобрал у него 7-й номер

Футболист «Аль-Насра» Джалалоддин Машарипов прокомментировал информацию о том, что новичок саудовской команды Криштиану Роналду отобрал у него седьмой номер. Ранее в СМИ появлялась информация, что Машарипова перевели в дубль «Аль-Насра» из-за нежелания футболиста отдавать свой игровой номер именитому португальцу.
«Эта информация [о нежелании отдавать седьмой номер Роналду] далека от истины. Мои высказывания в соцсетях были шуткой. Те, кто близко меня знает, сразу это поняли.
Каковы мои дальнейшие планы? Остаться в «Аль-Насре» и многому научиться у Роналду. Он один из лучших футболистов современности. У Криштиану есть чему поучиться», — приводит слова Машарипова Sports.uz.
Накануне стало известно о том, что Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». Ранее португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.
- 4 января 2023
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