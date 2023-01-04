«Крылья» обсуждают с «Сочи» аренду полузащитника Ушатова до конца сезона

«Крылья Советов» раздумывают над арендой полузащитника Кирилла Ушатова из «Сочи». Решение будет принято после первого сбора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Вопрос аренды в «Крылья» обсуждается. Также возможен вариант, при котором Ушатов отправится в аренду в «Енисей» в том случае, если его возглавит Вадим Гаранин. Он отлично знает Ушатова по совместной работе в «Твери» и «Сочи», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2022/2023 Ушатов провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. До перехода в «Сочи» футболист выступал за московскую «Родину», ФК «Долгопрудный» и ФК «Тверь». Интернет-портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тыс.