«Крылья» обсуждают с «Сочи» аренду полузащитника Ушатова до конца сезона
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«Крылья Советов» раздумывают над арендой полузащитника Кирилла Ушатова из «Сочи». Решение будет принято после первого сбора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Вопрос аренды в «Крылья» обсуждается. Также возможен вариант, при котором Ушатов отправится в аренду в «Енисей» в том случае, если его возглавит Вадим Гаранин. Он отлично знает Ушатова по совместной работе в «Твери» и «Сочи», — добавил источник «Чемпионата».
В сезоне-2022/2023 Ушатов провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. До перехода в «Сочи» футболист выступал за московскую «Родину», ФК «Долгопрудный» и ФК «Тверь». Интернет-портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тыс.
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