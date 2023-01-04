В «Крыльях» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Сочи» Ушатову
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Сочи» Кириллу Ушатову.
«На сегодняшний день информация об интересе к Кириллу Ушатову не соответствует действительности», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что самарский клуб раздумывает над арендой Ушатова. В сезоне-2022/2023 22-летний футболист провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. До перехода в «Сочи» футболист выступал за московскую «Родину», ФК «Долгопрудный» и ФК «Тверь». Портал Transfermakt, специализирующийся на трансферах, оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тыс.
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