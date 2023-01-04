Тен Хаг прокомментировал травму ван де Бека, полученную в матче «МЮ» — «Борнмут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о повреждении полузащитника «красных дьяволов» Донни ван де Бека.
«Трудно сказать что-то по поводу травмы, нужно подождать, прежде чем мы сможем назвать точный диагноз. Это повреждение вызывает беспокойство. Не могу сейчас сказать точно, что за травма, но это всё выглядит не очень хорошо», — приводит слова тен Хага Goal.com.
Напомним, ван де Бек получил травму во время матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0), который состоялся 3 января. Нидерландский футболист не смог продолжить игру и был заменён в компенсированное время первого тайма. Вместо ван де Бека на поле вышел аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо, который отметился результативной передачей в этой встрече.
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