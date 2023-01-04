«Он выходит за футбольные рамки». Президент «Аль-Насра» — о контракте Роналду

Президент «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар прокомментировал подписание контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.



«Сумма контракта, которая кажется непостижимой, выходит за футбольные рамки. Соглашение коммерчески выгодно для клуба с точки зрения прибыли. В следующие несколько дней вы узнаете ещё много нового», — приводит слова Аль-Муаммара Goal.



Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. 37-летний футболист будет зарабатывать € 200 млн в год: € 90 млн только за матчи + € 110 млн за коммерческую деятельность. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года, разорвав контракт.

Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии: