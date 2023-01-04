Ротен: первый сезон Месси в «ПСЖ» был потрачен впустую

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен высказался о первом сезоне аргентинского нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.
«Месси провёл в «ПСЖ» полтора года, и первый сезон был потрачен впустую. Я ничего не имею против адаптации, но Лео Месси — лучший игрок на планете. У таких футболистов адаптация должна проходить гораздо быстрее. В первом сезоне он словно был далёк от команды, поэтому в его адрес было много критики. Конечно, болельщики зашли слишком далеко в прошлом сезоне, некоторые оскорбляли Месси. Но все мы были крайне разочарованы», — приводит слова Ротена RMC Sport.
Напомним, Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 26 матчах Лиги 1, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.
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