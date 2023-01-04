В контракте Роналду нет пункта о переходе в «Ньюкасл» в случае выхода клуба в ЛЧ

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что в контракте португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду нет пункта, согласно которому форвард может перейти в английский клуб, если он попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона.



«Мы желаем Криштиану всего самого наилучшего в его новом начинании, но с точки зрения нашей команды эта информация не соответствует действительности», — приводит слова Хау в своих соцсетях журналист Бен Джейкобс.



Отмечается, что Роналду по условиям соглашения может вести переговоры с любой командой, участвующей в Лиге чемпионов. Напомним, контракт 37-летнего португальца с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.

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