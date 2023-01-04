В контракте Роналду нет пункта о переходе в «Ньюкасл» в случае выхода клуба в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что в контракте португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду нет пункта, согласно которому форвард может перейти в английский клуб, если он попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Мы желаем Криштиану всего самого наилучшего в его новом начинании, но с точки зрения нашей команды эта информация не соответствует действительности», — приводит слова Хау в своих соцсетях журналист Бен Джейкобс.
Отмечается, что Роналду по условиям соглашения может вести переговоры с любой командой, участвующей в Лиге чемпионов. Напомним, контракт 37-летнего португальца с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.
Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии:
Комментарии
- 4 января 2023
-
14:46
-
14:31
-
14:30
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:34
-
13:27
-
13:16
-
13:12
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:44
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:11
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:19
-
08:15
-
08:10
-
07:58
-
07:46
-
07:12
-
07:05
-
06:56
-
06:27
-
04:50
-
04:41
Партнерский контент