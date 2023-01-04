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Месси встретили в «ПСЖ» коридором почёта в честь победы Аргентины на ЧМ-2022

Месси встретили в «ПСЖ» коридором почёта в честь победы Аргентины на ЧМ-2022
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Футболисты, тренерский штаб и персонал «ПСЖ» устроили коридор почёта аргентинскому нападающему клуба Лионелю Месси, который стал чемпионом мира 2022 года.

«Коридор почёта для нашего чемпиона мира», — говорится в сообщении клуба.

Ранее 35-летний футболист вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения мундиаля в Катаре. Сегодня, 4 января, Месси провёл первую тренировку с командой. В ближайшем матче «ПСЖ» встретится с «Анже». Игра состоится 11 января.

Ранее Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира. Аргентинцы в финале обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 пен.). Месси за весь турнир забил семь голов и отдал три голевые передачи в семи матчах, став лучшим игроком чемпионата мира.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:

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