Месси встретили в «ПСЖ» коридором почёта в честь победы Аргентины на ЧМ-2022

Футболисты, тренерский штаб и персонал «ПСЖ» устроили коридор почёта аргентинскому нападающему клуба Лионелю Месси, который стал чемпионом мира 2022 года.
«Коридор почёта для нашего чемпиона мира», — говорится в сообщении клуба.
Ранее 35-летний футболист вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения мундиаля в Катаре. Сегодня, 4 января, Месси провёл первую тренировку с командой. В ближайшем матче «ПСЖ» встретится с «Анже». Игра состоится 11 января.
Ранее Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира. Аргентинцы в финале обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 пен.). Месси за весь турнир забил семь голов и отдал три голевые передачи в семи матчах, став лучшим игроком чемпионата мира.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:
- 4 января 2023
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