Кечинов: абсолютно не знаю Галактионова. Что-то запоминающееся ему не удалось создать
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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Очень сложно судить, сможет ли «Локомотив» спастись во второй части сезона. Я абсолютно не знаю тренера Галактионова. Он работал в «Пари НН»: команда как была на своих местах, так там и осталась. Что-то удивительное и запоминающееся ему не удалось создать. Сложно говорить, какая у него будет работа в «Локомотиве», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
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