Кузнецов: ситуация с «Локомотивом» — из ряда вон выходящая. Сёмин бы такого не допустил

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Пока я не вижу, что можно сделать для уверенного подъёма в турнирной таблице. Все говорят, что Галактионов сможет полностью исправить ситуацию. Я надеюсь, так и произойдёт. Вся ситуация с «Локомотивом» — из ряда вон выходящая. Это даёт нам понять, что любое вмешательство извне обречено на провал. Мы видели, что сделали люди с «Локомотивом». С другой стороны, им же позволили всё это сделать с клубом. Сомневаюсь, что такое произошло бы с Юрием Сёминым. Он бы такого не допустил», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.