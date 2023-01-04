Саа — о Рашфорде: не видел такого талантливого игрока в «МЮ» со времён Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о форварде «красных дьяволов» Маркусе Рашфорде.



«Рашфорд — тот футболист, который может забить 30–40 голов за сезон. В этом нет никаких сомнений. Он может всё. Разве Рашфорд не может сделать столько же или даже больше, чем Холанд или Мбаппе? У этих двух парней отличная скорость и видение игры, которыми обладают очень немногие игроки. Они хороши в нахождении правильной позиции на поле и забивании самых разных голов. Маркус тоже подходит к этому уровню.



Если Рашфорд сохранит эту форму и уверенность, его ничто не остановит. Он может добиться всего. Я не видел такого талантливого игрока в «Манчестер Юнайтед» со времён Криштиану Роналду. Ему просто нужна такая же спортивная агрессия и вера в себя, которые выделяют таких футболистов, как Месси и Роналду», — приводит слова Саа Compare.bet.