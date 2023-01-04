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Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Вероной»

Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Вероной»
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 16-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча состоится сегодня, 4 января, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток — в 16:30 мск.

«Торино»:

Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Родригес, Лацаро, Войвода, Риччи, Лукич, Миранчук, Радоньич, Влашич.

«Верона»:

Монтипо, Чеккерини, Хин, Давидович, Депаоли, Дойг, Сулемана, Тамез, Лазович, Каллон, Джурич.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко после 15 туров. «Верона» — на последней, 20-й строчке, заработав пять очков за 15 встреч.

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