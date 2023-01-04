Фрэнк Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона»
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает talkSPORT.
По информации источника, специалист оказался на грани увольнения после поражения «Эвертона» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:4). Серия «Эвертона» без побед во всех турнирах длится на протяжении семи матчей. За это время клуб потерпел пять поражений и в двух встречах сыграл вничью. Последний раз команда Лэмпарда добивалась победы в матче с «Кристал Пэлас» (3:0), который состоялся 22 октября прошлого года.
«Эвертон» в 18 матчах набрал 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (44).
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