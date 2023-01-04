В «Зените» не стали комментировать слухи об интересе к защитнику ПАОКа Ингасону

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к защитнику греческого ПАОКа Сверриру Ингасону. Ранее сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».



«Зенит» интересуется Ингасоном? Слухи не комментируем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Отметим, что 29-летний исландец уже ранее выступал в Российской Премьер-Лиге. С 2017 по 2018 год Ингасон играл за «Ростов». Он провёл 45 матчей, забив пять голов. ЗА ПАОК исландец выступает с 2019 года. Также Ингасон выступает за национальную команду Исландии. С 2014 года защитник сыграл в 39 встречах, отметившись тремя забитыми мячами.