Гус Хиддинк сравнил действующих российских футболистов с игроками сборной России 2008 года

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил нынешнее поколение российских футболистов с игроками национальной команды образца 2008 года.
«В России ещё не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастёт. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».
Нидерландский специалист работал главным тренером российской сборной с 2006 по 2010 год. При нём национальная команда России добилась наилучшего результата в своей истории на чемпионатах Европы — в 2008 году сборная Хиддинка завоевала бронзовые медали европейского первенства. После ухода Хиддинка российская команда ни разу не выходила в плей-офф чемпионатов Европы.
- 4 января 2023
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