Спортивный директор «Шахтёра» завтра проведёт с «Челси» переговоры по трансферу Мудрика

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна приедет на «Стэмфорд Бридж», чтобы присутствовать на игре «Челси» с «Манчестер Сити», которая состоится завтра, 5 января, и начнётся в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, ожидается, что хорват проведёт переговоры с руководством синих и обсудит детали перехода нападающего Михаила Мудрика в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предлагал за Мудрика € 70 млн. Сам украинский футболист предпочитает присоединиться к «канонирам», за которых выступает его соотечественник — Александр Зинченко.

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты футболистов? Видеоролик: