Роналду забил гол рабоной на первой тренировке в составе «Аль-Насра»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал своё футбольное мастерство на первой тренировке в составе клуба из Саудовской Аравии.

Новичок саудовского клуба развлёк болельщиков на открытой тренировке «Аль-Насра», отрабатывая удары по воротам. Роналду продемонстрировал точность своих ударов, поразив «девятку» ворот, а также показал навыки в дриблинге. 37-летний португалец завершил выступление красивым ударом рабоной — одним из самых сложных технических приёмов в футболе.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед», который ранее расторг контракт с нападающим после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.