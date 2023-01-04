Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду забил гол рабоной на первой тренировке в составе «Аль-Насра»

Роналду забил гол рабоной на первой тренировке в составе «Аль-Насра»
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал своё футбольное мастерство на первой тренировке в составе клуба из Саудовской Аравии.

Новичок саудовского клуба развлёк болельщиков на открытой тренировке «Аль-Насра», отрабатывая удары по воротам. Роналду продемонстрировал точность своих ударов, поразив «девятку» ворот, а также показал навыки в дриблинге. 37-летний португалец завершил выступление красивым ударом рабоной — одним из самых сложных технических приёмов в футболе.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед», который ранее расторг контракт с нападающим после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Я — уникальный!» Презентация Роналду вызвала сумасшедший ажиотаж в Саудовской Аравии «Я — уникальный!» Презентация Роналду вызвала сумасшедший ажиотаж в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023