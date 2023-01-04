Роналду забил гол рабоной на первой тренировке в составе «Аль-Насра»
Поделиться
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал своё футбольное мастерство на первой тренировке в составе клуба из Саудовской Аравии.
Новичок саудовского клуба развлёк болельщиков на открытой тренировке «Аль-Насра», отрабатывая удары по воротам. Роналду продемонстрировал точность своих ударов, поразив «девятку» ворот, а также показал навыки в дриблинге. 37-летний португалец завершил выступление красивым ударом рабоной — одним из самых сложных технических приёмов в футболе.
Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед», который ранее расторг контракт с нападающим после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.
Комментарии
- 4 января 2023
-
17:50
-
17:42
-
17:35
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:00
-
16:48
-
16:31
-
16:31
-
16:18
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
15:29
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:31
-
14:30
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:34
-
13:27
-
13:16
-
13:12
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:44
-
12:16
-
12:01
-
12:00
Партнерский контент