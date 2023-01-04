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Де Хеа хочет завершить карьеру в «МЮ». Он согласился на сокращение зарплаты

Де Хеа хочет завершить карьеру в «МЮ». Он согласился на сокращение зарплаты
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Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа заявил, что хочет завершить карьеру в составе «красных дьяволов».

«Уверен ли я, что завершу свою карьеру в составе «Юнайтед»? Надеюсь на это. Я уже говорил, что это мой клуб, я провёл здесь очень много лет, и это огромная честь для меня. Я счастлив быть здесь.

По поводу продления контракта я совершенно спокоен. Я сосредоточен на работе на тренировках и стараюсь играть как можно лучше. Но думаю, всё закончится хорошо», — приводит слова де Хеа The Telegraph.

Также The Telegraph сообщает, что игрок согласился на понижение своей зарплаты ради того, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт 32-летнего голкипера с английским клубом истекает в июне 2023 года.

Де Хеа играет за «Юнайтед» с 2011 года. Испанец провёл 510 матчей за «красных дьяволов», в которых 177 раз сыграл «на ноль».

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