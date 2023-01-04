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Сергей Силкин считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Сергей Силкин считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ
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Бывший российский футболист Сергей Силкин заявил, что московский «Локомотив» не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Локомотив» сможет остаться в Премьер-Лиге, потому что в команде собраны качественные игроки. Другое дело, их нужно успокоить и объяснить, что от них хотят. Всё это нужно, чтобы они выходили на футбольное поле, где смогут показывать уровень своего мастерства», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После 17 сыгранных в текущем сезоне матчей в РПЛ «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков и отставая от идущего вне зоны стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» на шесть очков.

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