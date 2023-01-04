Андрей Канчельскис: «Локомотив» — главная сенсация первой части РПЛ. Полный беспредел!

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис назвал выступление московского «Локомотива» главной сенсацией текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Не знаю, сможет ли «Локомотив» с Галактионовым спастись и не вылететь. «Локо» — главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел! Во многих клубах работают жулики, дилетанты и проходимцы, которым футбол не нужен. Поэтому и результаты бывают вот такими. Но я думаю, что «Локомотив» избежит переходных матчей», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 17 сыгранных в текущем сезоне матчей в РПЛ «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков и отставая от идущего вне зоны стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» на шесть очков.
- 4 января 2023
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