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Гол Миранчука не принёс «Торино» победу над «Вероной»

Гол Миранчука не принёс «Торино» победу над «Вероной»
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Сегодня, 4 января, в матче 16-го тура Серии А на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине встречались «Торино» и «Верона». Команды не выявили сильнейшего, противостояние завершилось со счётом 1:1.

Российский полузащитник команды Алексей Миранчук отличился на 64-й минуте. Отметим, что он появился на поле в качестве игрока основного состава. Результативный пас ему отдал Перр Схюрс. В составе «Вероны» голом отметился Милан Джурич. Ему ассистировал Дарко Лазович.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка после 16 туров. «Верона» — на последней, 20-й строчке, заработав шесть очков за 16 встреч.

Италия - Серия А. 16-й тур
04 января 2023, среда. 16:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
0:1 Джурич – 45'   1:1 Миранчук – 64'
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