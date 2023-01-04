Гол Миранчука не принёс «Торино» победу над «Вероной»
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Сегодня, 4 января, в матче 16-го тура Серии А на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине встречались «Торино» и «Верона». Команды не выявили сильнейшего, противостояние завершилось со счётом 1:1.
Российский полузащитник команды Алексей Миранчук отличился на 64-й минуте. Отметим, что он появился на поле в качестве игрока основного состава. Результативный пас ему отдал Перр Схюрс. В составе «Вероны» голом отметился Милан Джурич. Ему ассистировал Дарко Лазович.
В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.
«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка после 16 туров. «Верона» — на последней, 20-й строчке, заработав шесть очков за 16 встреч.
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