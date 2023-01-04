Черевченко — о переходе Пиняева в «Локомотив»: в такие команды два раза не зовут

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил переход полузащитника Сергея Пиняева в стан железнодорожников из самарских «Крыльев Советов».

«Если руководители железнодорожников приобрели юного полузащитника, значит, рассчитывают на него. Всё-таки Пиняев неплохо проявил себя в «Крыльях Советов». Но давайте не делать преждевременных выводов. В России было большое количество примеров, когда появлялись футболисты даже ярче и талантливее, но потом бесследно исчезали. А такие авансы выдавались…

В такие команды два раза не зовут. Да и едва ли за него заплатили большие деньги, чтобы укрепить скамейку запасных… К тому же осенью он дебютировал в сборной. В конечном итоге всё будет зависеть только от Сергея», — приводит слова Черевченко RT.

18-летний Пиняев стал игроком «Локомотива» в декабре 2022 года. В 15 матчах за «Крылья Советов» в текущем сезоне полузащитник забил четыре гола и сделал две голевые передачи.