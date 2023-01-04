Сёмин: Миранчуку нужно больше брать инициативу на себя — может делать результат в «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил футбольный талант полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук послушал мой недавний совет? Да нет… Лёше просто нужно больше брать инициативу на себя, потому что он может определять всю структуру игры и делать результат в «Торино», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Миранчук отличился на 64-й минуте игры 16-го тура Серии А с «Вероной». Отметим, что он появился на поле в качестве игрока основного состава. В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.

Ранее Сёмин посоветовал Миранчуку больше брать игру на себя, так как игрок любит раздавать передачи, но при этом у него хороший удар.