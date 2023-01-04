Сёмин: Миранчук не сам по себе, а в клубе. Торино» не обыграло аутсайдера, чего хорошего?

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру своего бывшего подопечного Алексея Миранчука в составе итальянского «Торино» в матче с «Вероной» (1:1).

«Лёша же не сам по себе, а в клубе. «Торино» не обыграло аутсайдера, чего хорошего? Они, как мне показалось, расстроились. Не вижу ничего хорошего», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Миранчук отличился на 64-й минуте игры 16-го тура Серии А с «Вероной». Отметим, что он появился на поле в качестве игрока основного состава. В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу. «Торино» занимает девятую строчку в турнирной таблице.