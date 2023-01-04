Черевченко: РПЛ выиграет от возвращения Дзюбы. Он может помочь любой команде

Известный российский футбольный тренер Игорь Черевченко оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы в случае его перехода в один из клубов Российской Премьер-лиги.

«Пока Артём сам не примет решение, нам останется гадать. Безусловно, Дзюба способен помочь любой команде РПЛ. Ему не 40 лет, а всего 34. Но нюансов очень много: тут и желание тренеров, и позиция руководства, и вопрос зарплаты. Мне было бы интересно посмотреть за ним в любом коллективе. От возвращения форварда чемпионат России только выиграет. Повторюсь, уверен, он ещё в состоянии принести реальную пользу», — приводит слова Черевченко RT.

34-летний Дзюба является свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор». Последней командой форварда в России был санкт-петербуржский «Зенит».