Агент Азмуна: Сердар останется в «Байере», несмотря на интерес некоторых клубов

Арманд Дурн, агент нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что иранский форвард останется в немецкой команде, несмотря на интерес со стороны других клубов.

«Конкретных предложений не поступало. Некоторые клубы проявляли интерес к Сердару, но он останется в Леверкузене», — приводит слова представителя Азмуна «РБ Спорт».

Азмун перешёл в «Байер» в конце января 2022 года из санкт-петербургского «Зенита». Всего в 22 матчах за леверкузенскую команду 27-летний иранец забил один гол и отметился тремя голевыми передачами, сыграв в общей сложности чуть больше 700 минут за немецкий коллектив во всех турнирах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Азмун сыграл во всех трёх матчах сборной Ирана, не отметившись результативными действиями.