Агент Азмуна: Сердар останется в «Байере», несмотря на интерес некоторых клубов

Арманд Дурн, агент нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что иранский форвард останется в немецкой команде, несмотря на интерес со стороны других клубов.
«Конкретных предложений не поступало. Некоторые клубы проявляли интерес к Сердару, но он останется в Леверкузене», — приводит слова представителя Азмуна «РБ Спорт».
Азмун перешёл в «Байер» в конце января 2022 года из санкт-петербургского «Зенита». Всего в 22 матчах за леверкузенскую команду 27-летний иранец забил один гол и отметился тремя голевыми передачами, сыграв в общей сложности чуть больше 700 минут за немецкий коллектив во всех турнирах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Азмун сыграл во всех трёх матчах сборной Ирана, не отметившись результативными действиями.
- 4 января 2023
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
20:15
-
20:14
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
19:06
-
19:02
-
18:54
-
18:36
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:42
-
17:35
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:00
-
16:48
-
16:31
-
16:31
-
16:18
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:47