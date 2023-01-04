Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Азмуна: Сердар останется в «Байере», несмотря на интерес некоторых клубов

Агент Азмуна: Сердар останется в «Байере», несмотря на интерес некоторых клубов
Комментарии

Арманд Дурн, агент нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что иранский форвард останется в немецкой команде, несмотря на интерес со стороны других клубов.

«Конкретных предложений не поступало. Некоторые клубы проявляли интерес к Сердару, но он останется в Леверкузене», — приводит слова представителя Азмуна «РБ Спорт».

Азмун перешёл в «Байер» в конце января 2022 года из санкт-петербургского «Зенита». Всего в 22 матчах за леверкузенскую команду 27-летний иранец забил один гол и отметился тремя голевыми передачами, сыграв в общей сложности чуть больше 700 минут за немецкий коллектив во всех турнирах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Азмун сыграл во всех трёх матчах сборной Ирана, не отметившись результативными действиями.

Новость по теме
Сердар Азмун: я туркмен. Очень люблю «Фенербахче». Надеюсь, в будущем сыграю за них
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023