Черевченко: Слуцкому по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Игорь Черевченко прокомментировал будущее своего коллеги Леонида Слуцкого после его увольнения из казанского «Рубина».

«Думаю, он возьмёт паузу до конца сезона и немного отдохнёт. А потом ему по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб. Да, период в Казани получился не самым удачным, но каждый тренер проходит через белые и чёрные полосы. Это нормально. Самое главное — доверие со стороны руководства. К сожалению, во многих наших коллективах оно отсутствует. Тренеров сейчас меняют как перчатки. За сезон могут уволить пятерых», — приводит слова Черевченко RT.

Помимо «Рубина», Слуцкий также работал с ЦСКА, «Москвой» и «Крыльями Советов» в России, а также с «Халл Сити» в Англии и «Витессом» в Нидерландах.