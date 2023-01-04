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Булыкин: удивлён, что российские клубы доверяют тренерам, незнающим, что такое Россия

Булыкин: удивлён, что российские клубы доверяют тренерам, незнающим, что такое Россия
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин признался, что удивлён тем, что клубы Российской Премьер-лиги не доверяют местным тренерам.

«Честно говоря, удивлён, что не доверяют нашим российским тренерам, которые находятся в системе этого клуба, а доверяют специалистам, которые даже приблизительно не знают, что такое Россия», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, сегодня футбольный клуб «Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера команды сербского специалиста Владимира Ивича, который ранее работал в «Маккаби» из Тель-Авива. Ассистентами Ивича в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями. Ранее «быков» возглавлял Александр Сторожук, возглавивший «Краснодар-2».

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