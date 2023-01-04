Черевченко: если Захарян окажется в «Челси», первый сезон ему придётся провести в аренде
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Бывший главный тренер нескольких российских клубов Игорь Черевченко поделился мнением о вероятности перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», а также о перспективах российского игрока в лондонском клубе.
«Шансы есть. Это будет огромный плюс для всего российского футбола, не говоря уже о самом игроке. В чемпионате такого уровня он начнёт развиваться семимильными шагами.
Возьмите того же Александра Зинченко. Он уехал из «Уфы» в «Манчестер Сити» и постепенно дорос до основы «горожан», завоевал с ними кучу трофеев, а сейчас защищает цвета «Арсенала». Думаю, Захаряну, как и украинцу в своё время, если он всё-таки окажется в «Челси», первый сезон придётся провести в аренде», — приводит слова Черевченко RT.
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