Экс-тренер «Спартака» Чернышов рассказал, как возглавил сербский клуб «Раднички»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов раскрыл подробности того, как он возглавил клуб «Раднички», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Сербии.

«Это как всегда что-то в футболе происходит неожиданно. Мне позвонил знакомый агент из Сербии, с которым мы поддерживали постоянный контакт. Он сказал, что есть вариант с клубом, который играет в первой лиге, ранее они вышли из второй. У президента команды есть большие амбиции и появился новый инвестор. Команда будет брать новых игроков, руководство хочет усилиться, чтобы после зимней паузы выглядеть намного лучше», — приводит слова Чернышова Vprognoze.ru.

В данный момент клуб «Раднички» находится на 13-м месте турнирной таблицы сербского чемпионата. Команда набрала в 19 турах 17 очков.