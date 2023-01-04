Экс-тренер «Спартака» Чернышов рассказал, как возглавил сербский клуб «Раднички»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов раскрыл подробности того, как он возглавил клуб «Раднички», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Сербии.
«Это как всегда что-то в футболе происходит неожиданно. Мне позвонил знакомый агент из Сербии, с которым мы поддерживали постоянный контакт. Он сказал, что есть вариант с клубом, который играет в первой лиге, ранее они вышли из второй. У президента команды есть большие амбиции и появился новый инвестор. Команда будет брать новых игроков, руководство хочет усилиться, чтобы после зимней паузы выглядеть намного лучше», — приводит слова Чернышова Vprognoze.ru.
В данный момент клуб «Раднички» находится на 13-м месте турнирной таблицы сербского чемпионата. Команда набрала в 19 турах 17 очков.
- 4 января 2023
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