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Андрей Чернышов: подписал контракт с клубом «Раднички» пока на полгода, до конца сезона

Андрей Чернышов: подписал контракт с клубом «Раднички» пока на полгода, до конца сезона
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, почему принял решение подписать контракт с сербским клубом «Раднички» только на полгода.

«Я подписал контракт пока что на полгода, до конца этого сезона. Я сам был инициатором такого срока. Всегда есть какие-то не то что сомнения… Всегда хочется познакомиться с людьми, узнать их. Поговорить с теми, с кем нужно будет работать.

По ходу сезона всегда можно продлить контракт. Для меня контракт никогда не был каким-то обязывающим моментом. Тренерская профессия такая, что ты можешь контракт хоть на 10 лет подписать, но когда нет результата, то команда не будет держать тренера. Поэтому мы так договорились, что полгода работаем вместе, а потом по ходу сезона будем смотреть, подходим мы друг другу или нет. Ближе к окончанию сезона будем разговаривать о будущем», — приводит слова Чернышова Vprognoze.ru.

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