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Эстонский футбольный союз извинился за совместную фотографию с Валерием Карпиным

Эстонский футбольный союз извинился за совместную фотографию с Валерием Карпиным
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Эстонский футбольный союз выступил с извинениями касательно резонансной фотографии нескольких членов футбольной сборной, в том числе игроков, с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике», — говорится в заявлении, которое подписали помощник главного тренера сборной Эстонии Андрес Опер и футболисты — Константин Васильев и Сергей Зенёв.

Ранее с критикой в адрес сборной Эстонии выступила ассоциация болельщиков национальной команды, а также министр культуры страны Пирет Хартман.

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