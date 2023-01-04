Аллегри — о возможных трансферах «Ювентуса» зимой: наша команда и так в порядке

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кремонезе» (1:0) в матче Серии А, а также выразил мнение, что его команда не нуждается в усилении в зимнее трансферное окно.

«Мы знали о трудностях, «Кремонезе» — команда, которая оказывает много давления на своих соперников. Мы допустили много технических ошибок. Это хорошая победа, ещё один шаг вперёд для нас. Ребята хорошо провели первый тайм, Милик забил отличный гол, но победить было нелегко.

Будут ли трансферы? Я думаю, что клуб уже построил большую команду, но на данный момент несколько игроков травмированы. Многие молодые игроки прогрессируют, и мы должны быть счастливы, зная, что они могут прибавить ещё сильнее. С точки зрения глубины команды у нас всё в порядке. Я верю в клуб, руководство держит меня в курсе возможных новичков. Трансферное окно полезно, если нам нужны подписания, а если нет, то что-то менять бесполезно. Наша команда и так в порядке», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»