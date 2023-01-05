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«Лидс» и «Вест Хэм» сыграли в результативную ничью в 19-м туре АПЛ

«Лидс» и «Вест Хэм» сыграли в результативную ничью в 19-м туре АПЛ
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Сегодня, 5 января, завершились матчи 19-го тура английской Премьер-лиги, в которых «Вест Хэм» гостил у «Лидс Юнайтед», а «Саутгемптон» принимал «Ноттингем Форест».

«Вест Хэм», который потерпел поражение в пяти предыдущих матчах чемпионата подряд, и в игре с «Лидсом» неудачно начал своё выступление: хозяева забили на 27-й минуте благодаря усилиям Вильфреда Ньонто. Однако «молотобойцы» смогли перевернуть ход встречи: команда забила мячи в самом конце первого тайма и в самом начале второго — отличились Лукас Пакета (с пенальти) и Джанлука Скамакка. Но хозяева не сдались и уже на 70-й минуте сравняли счёт — гол забил Родриго. В последние минуты матча ни одна команда не отличилась, и игра закончилась ничьей — 2:2.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
04 января 2023, среда. 22:45 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
2 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Ньонто – 27'   1:1 Пакета – 45' (пен)   1:2 Скамакка – 46'   2:2 Родриго – 70'

В другой встрече «Ноттингем Форест» минимально обыграл «Саутгемптон». Единственный мяч в этой встрече забил Тайво Авонийи — 1:0.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
04 января 2023, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 27'
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