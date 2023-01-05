«Лидс» и «Вест Хэм» сыграли в результативную ничью в 19-м туре АПЛ

Сегодня, 5 января, завершились матчи 19-го тура английской Премьер-лиги, в которых «Вест Хэм» гостил у «Лидс Юнайтед», а «Саутгемптон» принимал «Ноттингем Форест».

«Вест Хэм», который потерпел поражение в пяти предыдущих матчах чемпионата подряд, и в игре с «Лидсом» неудачно начал своё выступление: хозяева забили на 27-й минуте благодаря усилиям Вильфреда Ньонто. Однако «молотобойцы» смогли перевернуть ход встречи: команда забила мячи в самом конце первого тайма и в самом начале второго — отличились Лукас Пакета (с пенальти) и Джанлука Скамакка. Но хозяева не сдались и уже на 70-й минуте сравняли счёт — гол забил Родриго. В последние минуты матча ни одна команда не отличилась, и игра закончилась ничьей — 2:2.

В другой встрече «Ноттингем Форест» минимально обыграл «Саутгемптон». Единственный мяч в этой встрече забил Тайво Авонийи — 1:0.