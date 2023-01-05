«Тоттенхэм» разгромил в гостях «Кристал Пэлас», забив все свои мячи во втором тайме

Сегодня, 5 января, завершились матчи 19-го тура английской Премьер-лиги. В одной встрече лондонский «Тоттенхэм» играл на выезде с «Кристал Пэлас», а в параллельной «Астон Вилла» принимала «Вулверхэмптон».
«Шпоры», которые уступили в прошлом туре чемпионата «Астон Вилле» (0:2), и в этой встрече испытали трудности. Первый тайм завершился без голов, но во втором подопечные Антонио Конте сумели подтвердить свой статус фаворита. Благодаря голам на 48-й и 53-й минутах нападающий Гарри Кейн смог оформить дубль, а на 68-й минуте крайний защитник Мэтт Доэрти довёл результат до разгрома. Забитый мяч корейца Сон Хын Мина на 72-й минуте стал заключительным, и встреча завершилась 4:0 в пользу «Тоттенхэма».
«Астон Вилла» в своей домашней игре не сумела закрепить успех прошлого матча с «Тоттенхэмом». Команда пропустила на 12-й минуте от полузащитника «волков» Даниэла Каштелу, после чего долгое время счёт сохранялся в пользу гостей. Только на 78-й минуте подопечные Унаи Эмери смогли сравнять цифры на табло — отличился Дэнни Ингс. Матч завершился вничью — 1:1.
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