«Барселона» с трудом обыграла клуб 3-го дивизиона Испании, забив победный гол в овертайме

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб третьего дивизиона «Интерсити» принимал «Барселону». Матч состоялся в «Аликанте» на стадионе «Хосе Рико Перес» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В составе хозяев хет-трик оформил Ориоль Сольдевила. За «Барселону» отличились Рональ Араухо, Усман Дембеле и Рафинья.

В первом дополнительном тайме гол Ансу Фати принёс каталонскому клубу победу в этой встрече и вывел команду в 1/8 финала турнира. «Интерсити», в свою очередь, завершил участие в Кубке Испании.

Действующим победителем турнира является «Бетис», который в финальном матче прошлогоднего турнира в серии послематчевых пенальти обыграл «Валенсию».