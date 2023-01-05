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«Барселона» с трудом обыграла клуб 3-го дивизиона Испании, забив победный гол в овертайме

«Барселона» с трудом обыграла клуб 3-го дивизиона Испании, забив победный гол в овертайме
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб третьего дивизиона «Интерсити» принимал «Барселону». Матч состоялся в «Аликанте» на стадионе «Хосе Рико Перес» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В составе хозяев хет-трик оформил Ориоль Сольдевила. За «Барселону» отличились Рональ Араухо, Усман Дембеле и Рафинья.

В первом дополнительном тайме гол Ансу Фати принёс каталонскому клубу победу в этой встрече и вывел команду в 1/8 финала турнира. «Интерсити», в свою очередь, завершил участие в Кубке Испании.

Действующим победителем турнира является «Бетис», который в финальном матче прошлогоднего турнира в серии послематчевых пенальти обыграл «Валенсию».

Кубок Испании. 1/16 финала
04 января 2023, среда. 23:00 МСК
Интерсити
Сан-Хуан-де-Аликанте
Окончен
3 : 4
ДВ
Барселона
Барселона
0:1 Араухо – 4'   1:1 Сольдевила – 59'   1:2 Дембеле – 66'   2:2 Сольдевила – 74'   2:3 Рафинья – 77'   3:3 Сольдевила – 86'   3:4 Фати – 103'
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